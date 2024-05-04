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В Харькове раздался взрыв: Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБ

Происшествия 14:32   04.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздался взрыв: Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБ

Около 14:30 в Харькове был слышен взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБ и призвал жителей региона не покидать укрытие.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 14:32;

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