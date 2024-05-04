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У Харкові пролунав вибух: Мельник попереджав про загрозу ударів КАБ

Події 14:32   04.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунав вибух: Мельник попереджав про загрозу ударів КАБ

Близько 14:30 у Харкові було чутно вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу ударів КАБ та закликав жителів регіону не покидати укриття.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 14:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:30 у Харкові було чутно вибух.".