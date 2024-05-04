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В Харькове был слышен взрыв – Терехов

Происшествия 10:03   04.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове был слышен взрыв – Терехов

Около 10:00 в Харькове раздался взрыв.

Быть осторожными призвал мэр города Игорь Терехов.

Через минуту после взрыва объявили воздушную тревогу.

Быть в укрытиях харьковчан призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:00 в Харькове раздался взрыв.".