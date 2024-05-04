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У Харкові було чутно вибух – Терехов

Події 10:03   04.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові було чутно вибух – Терехов

Близько 10:00 у Харкові пролунав вибух.

Бути обережними закликав мер міста Ігор Терехов.

За хвилину після вибуху оголосили повітряну тривогу.

Бути в укриттях закликав харків’ян начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 10:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 у Харкові пролунав вибух.".