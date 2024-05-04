У Харкові знову пролунав вибух

Близько 16:20 у Харкові було чутно вибух.

За хвилину після вибуху в регіоні оголосили повітряну тривогу. Те, що у Харкові пролунав вибух підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів міста та області бути в укриттях.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістичного озброєння.

Нагадаємо, до цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30.