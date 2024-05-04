У Харкові – «приліт», пожежа на підприємстві: дані Терехова і Синєгубова

Голова ХОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили про «приліт» у місті.

За даними Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, є постраждалі.

Терехов уточнив, що внаслідок «прильоту» сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.

Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30.