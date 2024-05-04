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У Харкові – «приліт», пожежа на підприємстві: дані Терехова і Синєгубова

Події 16:37   04.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові – «приліт», пожежа на підприємстві: дані Терехова і Синєгубова

Голова ХОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили про «приліт» у місті.

За даними Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, є постраждалі.

Терехов уточнив, що внаслідок «прильоту» сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.

Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 16:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили про «приліт» у місті.".