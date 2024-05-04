Шесть пострадавших: новые данные Синегубова об ударе по предприятию в Харькове
Возросло количество пострадавших в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова. Сейчас известно о шести раненых.
«Среди них – четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. Пострадавшие получили взрывные ранения. Все – работники предприятия. Рядом с предприятием есть возгорание частного домовладения, произошел пожар дворовых сооружений», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пострадали, предприятие, рф, синегубов, удар, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Шесть пострадавших: новые данные Синегубова об ударе по предприятию в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 19:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возросло количество пострадавших в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова. Сейчас известно о шести раненых.".