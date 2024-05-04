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Шесть пострадавших: новые данные Синегубова об ударе по предприятию в Харькове

Происшествия 19:22   04.05.2024
Виктория Яковенко
Шесть пострадавших: новые данные Синегубова об ударе по предприятию в Харькове

Возросло количество пострадавших в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова. Сейчас известно о шести раненых.

«Среди них – четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. Пострадавшие получили взрывные ранения. Все – работники предприятия. Рядом с предприятием есть возгорание частного домовладения, произошел пожар дворовых сооружений», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возросло количество пострадавших в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова. Сейчас известно о шести раненых.".