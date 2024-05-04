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Шість постраждалих: нові дані Синєгубова про удар по підприємству в Харкові

Події 19:22   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Шість постраждалих: нові дані Синєгубова про удар по підприємству в Харкові

Зросла кількість постраждалих внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова. Наразі відомо про шістьох поранених.

«Серед них – чотири жінки 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі мають вибухові поранення. Усі – працівники підприємства. Поруч із підприємством є загоряння приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту – сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 19:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зросла кількість постраждалих внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова. Наразі відомо про шістьох поранених.".