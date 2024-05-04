Три людини поранені через удар РФ по Індустріальному району Харкова

За попередніми даними, троє людей зазнали поранень внаслідок влучання окупантів в Індустріальному районі Харкова.

«Ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що внаслідок удару сталася масштабна пожежа на підприємстві.

Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.