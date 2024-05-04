Удар по предприятию в Харькове: разбирают завалы, устанавливают тип ракеты
Правоохранители сообщили новые подробности удара РФ по предприятию в Индустриальном районе Харькова.
«4 мая около 16:20 враг нанес ракетный удар по Харькову. Под вражеский удар попало предприятие гражданской инфраструктуры в Индустриальном районе. Ранены работники предприятия: четверо мужчин и две женщины», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, удар россияне нанесли по гражданскому предприятию, который изготавливает продукты питания.
«Информации о погибших нет. Сейчас продолжается разбор завалов и ликвидация последствий. Точный тип ракеты сейчас устанавливается», – отметили правоохранители.
Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района. По состоянию на 19:30 известно о шести пострадавших — четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: полиция, преприятие, прокуратура, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 21:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили новые подробности удара РФ по предприятию в Индустриальном районе Харькова.".