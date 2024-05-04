Удар по підприємству в Харкові: розбирають завали, встановлюють тип ракети
Правоохоронці повідомили нові подробиці удару РФ по підприємству в Індустріальному районі Харкова.
«4 травня близько 16:20 ворог завдав ракетного удару по Харкову. Під ворожий удар потрапило підприємство цивільної інфраструктури в Індустріальному районі. Поранені працівники підприємства: четверо чоловіків та дві жінки», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Як розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, удар росіяни завдали по цивільному підприємству, що виготовляє продукти харчування.
«Інформації про загиблих немає. Зараз продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків. Точний тип ракети зараз встановлюється», – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту – сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Станом на 19:30 відомо про шістьох постраждалих – чотири жінки 39, 36, 21 і 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Раніше у ХОВА повідомили, що РФ ударила по підприємству КАБом.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 21:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили нові подробиці удару РФ по підприємству в Індустріальному районі Харкова.".