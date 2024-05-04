По підприємству у Харкові росіяни вдарили КАБом – ХОВА
Заступник голови ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону повідомив подробиці щодо удару РФ по підприємству в Індустріальному районі Харкова.
«О 16:30 був удар КАБом по промисловому підприємству. Пожежа масштабна, вона ще триває і підрозділи ДСНС її ще ліквідовують. Це займе тривалий час», – зазначив Іванов.
За його словами, стан шістьох постраждалих – легкий та середній, вони отримали осколкові поранення. Їх шпиталізували.
Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту – сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Станом на 19:30 відомо про шістьох постраждалих – чотири жінки 39, 36, 21 і 18 років, двоє 21-річних чоловіків.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: иванов, КАБ, предприятие, удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 19:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник голови ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону повідомив подробиці щодо удару РФ по підприємству в Індустріальному районі Харкова.".