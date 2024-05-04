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По предприятию в Харькове россияне ударили КАБом – ХОВА

Общество 19:34   04.05.2024
Виктория Яковенко
По предприятию в Харькове россияне ударили КАБом – ХОВА

Заместитель главы ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона сообщил подробности удара РФ по предприятию в Индустриальном районе Харькова.

«В 16:30 был удар КАБом по промышленному предприятию. Пожар масштабный, он еще продолжается и подразделения ГСЧС его еще ликвидируют. Это займет длительное время», – отметил Иванов.

По его словам, состояние шести пострадавших — легкое и среднее, они получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района. По состоянию на 19:30 известно о шести пострадавших — четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 19:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель главы ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона сообщил подробности удара РФ по предприятию в Индустриальном районе Харькова.".