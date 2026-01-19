Чоловік врятував собаку, якого викинули у лютий мороз на дорогу під Харковом

У сильний мороз на Чугуївській трасі, в районі Малої Рогані, чоловік побачив маленького змерзлого собаку, повідомляє КП Центр поводження з тваринами.

Тварина сиділа просто на снігу — змерзла, мокра, з переохолодженням. Собака літній. Декоративної породи, яка точно не могла опинитись на трасі.

«І від цього ще болючіше усвідомлювати, що її просто викинули на вулицю в такий лютий холод. Наші ветеринари негайно почали рятувати малечу: зігрівали її за допомогою грілок та інфузій теплих розчинів. Одразу після цього собаку дбайливо вимили та вичесали шерсть, адже після перебування в снігу утворилося багато болючих ковтунів. Саме під час цього стало зрозуміло, що він — метис китайської чубатої», – розповіли у КП.

Під час порятунку ця милий собака так вразив ветеринарів центру, що вони дали їй прізвисько Жанна Василівна.

Наразі цьому собаці шукають господарів, які будуть любити тварину і не викинуть у лютий мороз на вулицю.