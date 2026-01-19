Чоловік врятував собаку, якого викинули у лютий мороз на дорогу під Харковом
У сильний мороз на Чугуївській трасі, в районі Малої Рогані, чоловік побачив маленького змерзлого собаку, повідомляє КП Центр поводження з тваринами.
Тварина сиділа просто на снігу — змерзла, мокра, з переохолодженням. Собака літній. Декоративної породи, яка точно не могла опинитись на трасі.
«І від цього ще болючіше усвідомлювати, що її просто викинули на вулицю в такий лютий холод. Наші ветеринари негайно почали рятувати малечу: зігрівали її за допомогою грілок та інфузій теплих розчинів. Одразу після цього собаку дбайливо вимили та вичесали шерсть, адже після перебування в снігу утворилося багато болючих ковтунів. Саме під час цього стало зрозуміло, що він — метис китайської чубатої», – розповіли у КП.
Під час порятунку ця милий собака так вразив ветеринарів центру, що вони дали їй прізвисько Жанна Василівна.
Наразі цьому собаці шукають господарів, які будуть любити тварину і не викинуть у лютий мороз на вулицю.
Читайте також: Ранкова атака на Харків: скільки будівель пошкоджено через обстріл (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: китайская хохлатая собака, КП «Центр обращения с животными», собака, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чоловік врятував собаку, якого викинули у лютий мороз на дорогу під Харковом», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 21:20;