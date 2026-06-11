Вибухи на Ізюмщині звучатимуть сьогодні – у ХОВА назвали причину

Сьогодні, 11 червня, у Харківській області будуть лунати вибухи, передають у пресслужбі ХОВА.

З 10:00 до 12:00 включно вибухотехніки займатимуться розмінуванням в Ізюмському районі, пояснюють у ХОВА.

“Біля населеного пункту Вербівка Ізюмського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи. Можливі звуки вибухів — планове знешкодження вибухонебезпечних предметів“, – уточнили у повідомленні.

МГ “Об’єктив” також повідомляла, що масовану атаку БпЛА пережив уночі Чугуїв. Одне з влучень прийшлося по непрацюючому підприємству. У цьому випадку, попередньо, обійшлося без постраждалих. Ще одне влучення ворожого безпілотника сталося по приватній забудові у центральній частині Чугуєва. На щастя, обійшлося без потерпілих та серйозних ушкоджень. Зруйнована теплиця, написала мер Галина Мінаєва.