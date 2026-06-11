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Взрывы на Изюмщине будут звучать сегодня – в ХОВА назвали причину

Общество 09:55   11.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы на Изюмщине будут звучать сегодня – в ХОВА назвали причину Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Сегодня, 11 июня, в Харьковской области будут раздаваться взрывы, передают в пресс-службе ХОВА.

С 10:00 до 12:00 включительно взрывотехники будут заниматься разминированием в Изюмском районе, объясняют в ХОВА.

«Возле населенного пункта Вербовка Изюмского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы. Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – уточнили в сообщении.

МГ «Объектив» также сообщала, что массированную атаку БпЛА пережил ночью Чугуев. Одно из попаданий пришлось по неработающему предприятию. В этом случае, предварительно, обошлось без пострадавших. Еще одно попадание вражеского беспилотника произошло в частной застройке в центральной части Чугуева. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Разрушена теплица, написала мэр Галина Минаева.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 09:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 11 июня, в Харьковской области будут раздаваться взрывы, передают в пресс-службе ХОВА.".