Взрывы на Изюмщине будут звучать сегодня – в ХОВА назвали причину

Сегодня, 11 июня, в Харьковской области будут раздаваться взрывы, передают в пресс-службе ХОВА.

С 10:00 до 12:00 включительно взрывотехники будут заниматься разминированием в Изюмском районе, объясняют в ХОВА.

«Возле населенного пункта Вербовка Изюмского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы. Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – уточнили в сообщении.

МГ «Объектив» также сообщала, что массированную атаку БпЛА пережил ночью Чугуев. Одно из попаданий пришлось по неработающему предприятию. В этом случае, предварительно, обошлось без пострадавших. Еще одно попадание вражеского беспилотника произошло в частной застройке в центральной части Чугуева. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Разрушена теплица, написала мэр Галина Минаева.