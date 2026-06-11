Взрывы на Изюмщине будут звучать сегодня – в ХОВА назвали причину
Сегодня, 11 июня, в Харьковской области будут раздаваться взрывы, передают в пресс-службе ХОВА.
С 10:00 до 12:00 включительно взрывотехники будут заниматься разминированием в Изюмском районе, объясняют в ХОВА.
«Возле населенного пункта Вербовка Изюмского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы. Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – уточнили в сообщении.
МГ «Объектив» также сообщала, что массированную атаку БпЛА пережил ночью Чугуев. Одно из попаданий пришлось по неработающему предприятию. В этом случае, предварительно, обошлось без пострадавших. Еще одно попадание вражеского беспилотника произошло в частной застройке в центральной части Чугуева. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Разрушена теплица, написала мэр Галина Минаева.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: взрывы, пиротехники, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 09:55;