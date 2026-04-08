Які змії живуть на Харківщині та як розрізняти отруйних і безпечних

У КП “Центр поводження з тваринами” нагадали, що вужі, які живуть у центрі Харкова, є безпечними та дуже корисними істотами і закликали городян не ображати їх.

«З настанням тепла до КП “Центр поводження з тваринами” почали надходити звернення із дивним проханням…щоб ми потруїли змій. Ми розуміємо страх людей перед цими істотами, але важливо знати, що змії відіграють важливу роль у природі: вони контролюють популяцію гризунів, знищуючи мишей і щурів, завдяки чому зменшується ризик поширення інфекцій і паразитів. Водночас вони є невід’ємною частиною харчового ланцюга, підтримують баланс екосистеми й слугують показником того, що довкілля залишається здоровим і живим», – наголосили у КП “Центр поводження з тваринами”.

🐍 На Харківщині: живуть

🔸 Вуж звичайний;

🔸 Вуж водяний;

🔸 Мідянка звичайна;

🔸 Гадюка Нікольського;

🔸 Гадюка степова.

Також зустрічається безнога ящірка веретільниця східна, яка подібна до змій і яку дуже часто плутають з Мідянкою звичайною.

«Обидві гадюки та Мідянка степова занесені до Червоної книги Харківської області та охороняються законом. Отруйними на Харківщині є лише два види змій: це гадюка Нікольського і гадюка степова. Інші види змій та, особливо, безнога ящірка веретінниця, жодної небезпеки для людини не становлять. До того ж, гадюка степова на території міста вважається вимерлою ‼️, адже невідомо жодної знахідки за кілька останніх десятиліть», – розповіли у КП “Центр поводження з тваринами”.

А от гадюку Нікольського можна зустріти у лісі на півночі Харкова в районі П’ятихаток та Малої Данилівки. Її укус зазвичай не смертельний, але може мати серйозні наслідки. Тому варто пам’ятати, що гадюка Нікольського не нападає першою. Укус можливий, якщо на неї наступити або намагатися її спіймати. Тому під час перебування у лісі треба надягати брюки та закрите взуття та дивитися під ноги.

Якщо гадюка все ж таки укусила, то варто уважно оглянути місце укусу.

«Слід укусу неотруйних змій зазвичай нагадує поверхневі подряпини, а у гадюк два довгих зуби, які вони досить глибоко встромлюють у шкіру. Після чого дуже швидко виникають хворобливі відчуття, укушене місце починає розпухати і виникає набряк. При укусі необхідно терміново викликати швидку допомогу. Чекаючи медиків, слід покласти потерпілого у тінь забезпечити йому великий об’єм пиття. Оскільки на місці укусу швидко розвивається набряк і кінцівка розпухає, її потрібно звільнити від тісного взуття або одягу, кільця та браслети зняти. Ні в якому разі не можна перетягувати постраждалу кінцівку ременем або мотузкою», – порадили у КП “Центр поводження з тваринами”.

Чому змії з’являються в будівлях?

Навесні у будівлях, розташованих біля берегів річки Лопань, у центрі Харкова, змії нерідко заповзають до приміщень. Всі ці істоти є водяними вужами. Вони абсолютно безпечні, неотруйні і навіть не кусаються, якщо їх спіймати. Вони можуть бути чорного або «шахового» (плямистого) забарвлення і не становлять жодної загрози для людини.

Водяний вуж – це рідкісний для Харківщини вид. Саме в центрі Харкова ці плазуни знайшли для себе прихисток і утворили стабільну популяцію.

Восени водяні вужі йдуть на зимівлю подалі від ріки та забираються в підвали та порожнини під будівлями. Навесні частина з них може по щілинам випадково проникати до помешкань людей, бо змія не дуже розуміє – куди її приведе та чи інша шпарина.

В квітні водяні вужі довгий час не йдуть до води, а перебувають на березі, часто як сховок використовують частини будівель чи інші споруди, або навіть будівельне сміття. В цей час змії паруються. Наприкінці весни та влітку водяні вужі живуть на березі річки, а харчуються у воді, де полюють на риб.