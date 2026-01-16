Live

З Покровська евакуювали павича та привезли в екопарк під Харковом (відео)

Суспільство 21:29   16.01.2026
Олена Нагорна
Волонтери евакуювали з Покровська Донецької області павича та привезли його до екопарку під Харковом.

Як повідомили у пресслужбі екопарку, птаха врятували представники організації Guard та пошуково-рятувального загону «Троянда на руці».

“Його власники були змушені евакуюватися і птаха їм довелося, на жаль, залишити. Місто постійно перебуває під обстрілами – туди прилітають КАБи та FPV-дрони. А російські війська знаходяться приблизно за 15 кілометрів. До нас надійшов терміновий запит на евакуацію павича, і ми одразу виїхали”, – розповів волонтер Філ.

Відео: пресслужба екопарку

В екопарку відзначили, що в них працюють реабілітаційні програми, які вже допомогли сотням тварин і птахів відновитися після травм та стресу внаслідок бойових дій. Багатьох із них після лікування й адаптації вдалося повернути у природу.

Врятований павич поступово звикає до нових умов і перебуває під наглядом орнітологів.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, внаслідок удару КАБом по харківському екопарку 1 січня загинули птахи та постраждали леви. Також постраждала волонтерка, яка допомагала доглядати птахів.

Читайте також: Новорічну ялинку можна не викидати, а віддати тваринам з екопарку (відео)

