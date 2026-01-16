Из Покровска эвакуировали павлина и привезли в экопарк под Харьковом (видео)
Волонтеры эвакуировали из Покровска Донецкой области павлина и привезли его в экопарк под Харьковом.
Как сообщили в пресс-службе экопарка, птицу спасли представители организации Guard и поисково-спасательного отряда «Роза на руке».
«Владельцы были вынуждены эвакуироваться и птицу им пришлось, к сожалению, оставить. Город постоянно находится под обстрелами — туда прилетают КАБы и FPV-дроны. А российские войска находятся примерно в 15 километрах. К нам поступил срочный запрос на эвакуацию павлина, и мы сразу выехали», — рассказал волонтер Фил.
Видео: пресс-служба экопарка
В экопарке отметили, что у них работают реабилитационные программы, которые уже помогли сотням животных и птиц восстановиться после травм и стресса в результате боевых действий. Многих из них после лечения и адаптации удалось вернуть в природу.
Спасенный павлин постепенно привыкает к новым условиям и находится под наблюдением орнитологов.
Как сообщала МГ «Объектив», в результате удара КАБом по харьковскому экопарку 1 января погибли птицы и пострадали львы. Также пострадала волонтер, помогавшая ухаживать за птицами.
