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Как готовят для отдыха пляжи Журавлевского гидропарка в Харькове (фото)

Общество 19:28   04.06.2026
Оксана Якушко
Как готовят для отдыха пляжи Журавлевского гидропарка в Харькове (фото) Фото: ХГС

В Журавлевском гидропарке продолжаются активные работы по благоустройству, сообщает Харьковский горсовет.

На городском пляже установили основу спасательной башни и продолжают завозить песок.

Спасатели постоянно следят за безопасностью на воде и готовы оперативно оказать помощь при необходимости.

А специалисты СКП «Харьковзеленстрой» удаляют сухие ветки и вывозят мусор из мест отдыха. В гидропарке уже монтируют новые беседки, а недавно поставили современную спортивную площадку.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 19:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Журавлевском гидропарке продолжаются активные работы по благоустройству, сообщает Харьковский горсовет.".