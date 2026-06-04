Как готовят для отдыха пляжи Журавлевского гидропарка в Харькове (фото)

В Журавлевском гидропарке продолжаются активные работы по благоустройству, сообщает Харьковский горсовет.

На городском пляже установили основу спасательной башни и продолжают завозить песок.

Спасатели постоянно следят за безопасностью на воде и готовы оперативно оказать помощь при необходимости.

А специалисты СКП «Харьковзеленстрой» удаляют сухие ветки и вывозят мусор из мест отдыха. В гидропарке уже монтируют новые беседки, а недавно поставили современную спортивную площадку.

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