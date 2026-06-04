Як готують для відпочинку пляжі Журавлівського гідропарку у Харкові (фото)
Фото: ХМР
У Журавлівському гідропарку продовжуються активні роботи з благоустрою, повідомляє Харківська міськрада.
На міському пляжі комунальники вже встановили основу рятувальної вежі та продовжують завозити пісок.
Рятувальники постійно стежать за безпекою на воді й готові оперативно надати допомогу за потреби.
А фахівці КП «Харківзеленбуд» видаляють сухе гілля та вивозять сміття з місць відпочинку. У гідропарку вже монтують нові альтанки, а нещодавно облаштували сучасний спортивний майданчик.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Журавлевский гидропарк, пляж, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 19:28;