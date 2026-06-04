Як готують для відпочинку пляжі Журавлівського гідропарку у Харкові (фото)

У Журавлівському гідропарку продовжуються активні роботи з благоустрою, повідомляє Харківська міськрада.

На міському пляжі комунальники вже встановили основу рятувальної вежі та продовжують завозити пісок.

Рятувальники постійно стежать за безпекою на воді й готові оперативно надати допомогу за потреби.

А фахівці КП «Харківзеленбуд» видаляють сухе гілля та вивозять сміття з місць відпочинку. У гідропарку вже монтують нові альтанки, а нещодавно облаштували сучасний спортивний майданчик.