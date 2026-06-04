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Як готують для відпочинку пляжі Журавлівського гідропарку у Харкові (фото)

Суспільство 19:28   04.06.2026
Оксана Якушко
Як готують для відпочинку пляжі Журавлівського гідропарку у Харкові (фото) Фото: ХМР

У Журавлівському гідропарку продовжуються активні роботи з благоустрою, повідомляє Харківська міськрада.

На міському пляжі комунальники вже встановили основу рятувальної вежі та продовжують завозити пісок.

Рятувальники постійно стежать за безпекою на воді й готові оперативно надати допомогу за потреби.

А фахівці КП «Харківзеленбуд» видаляють сухе гілля та вивозять сміття з місць відпочинку. У гідропарку вже монтують нові альтанки, а нещодавно облаштували сучасний спортивний майданчик.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 19:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Журавлівському гідропарку продовжуються активні роботи з благоустрою, повідомляє Харківська міськрада.".