Что с тигрятами из экопарка под Харьковом после удара КАБом (видео)
После удара по экопарку тигрят переселили в другой вольер, сообщили в пресс-службе зооучреждения.
После недавнего обстрела экопарка многие интересовались судьбой хищников, и прежде всего – маленьких. В экопарке успокоили: с львенком Левой, ягуаром Кактусом, а также тигрятами Декстером и Дакотой все хорошо.
«Сейчас наши бенгальские тигрята переселились в другой вольер. Мы успели реконструировать новый зимний вольер, в том числе с вашей помощью. И теперь наши тигрята в тепле и безопасности. Они могут зайти погреться в теплое место. Они активны, любознательны и, как всегда, игривые — бегают, ластятся и исследуют все вокруг. Мы благодарны каждому, кто волнуется и пишет нам слова поддержки. Для нас это очень ценно», – сообщили в экопарке.
Видео: Экопарк
Как информировала МГ «Объектив», взрывы слышали в Харькове после 11:00 1 января. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне сбросили авиабомбу на харьковский экопарк. КАБ попал в землю. В результате удара по экопарку погибло много птиц и пострадали львы, ранена смотрительница.
Читайте также: До 6 человек выросло количество погибших в Харькове 2 января от «Искандера»
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что с тигрятами из экопарка под Харьковом после удара КАБом (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 января 2026 в 18:57;