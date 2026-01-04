Live

Что с тигрятами из экопарка под Харьковом после удара КАБом (видео)

Общество 18:57   04.01.2026
Оксана Якушко
Что с тигрятами из экопарка под Харьковом после удара КАБом (видео) Скриншот

После удара по экопарку тигрят переселили в другой вольер, сообщили в пресс-службе зооучреждения.

После недавнего обстрела экопарка многие интересовались судьбой хищников, и прежде всего – маленьких. В экопарке успокоили: с львенком Левой, ягуаром Кактусом, а также тигрятами Декстером и Дакотой все хорошо.

«Сейчас наши бенгальские тигрята переселились в другой вольер. Мы успели реконструировать новый зимний вольер, в том числе с вашей помощью. И теперь наши тигрята в тепле и безопасности. Они могут зайти погреться в теплое место. Они активны, любознательны и, как всегда, игривые — бегают, ластятся и исследуют все вокруг. Мы благодарны каждому, кто волнуется и пишет нам слова поддержки. Для нас это очень ценно», – сообщили в экопарке.

Видео: Экопарк

Как информировала МГ «Объектив», взрывы слышали в Харькове после 11:00 1 января. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне сбросили авиабомбу на харьковский экопарк. КАБ попал в землю. В результате удара по экопарку погибло много птиц и пострадали львы, ранена смотрительница.

Читайте также: До 6 человек выросло количество погибших в Харькове 2 января от «Искандера»

Автор: Оксана Якушко
