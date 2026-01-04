Що з тигренятами з екопарку під Харковом після удару КАБом (відео)
Після удару по екопарку тигренят переселили в інший вольєр, повідомили у пресслужбі зооустанови.
Після нещодавнього обстрілу екопарк чимало людей цікавилися долею хижаків, насамперед – маленьких. В екопарку заспокоїли: з левеням Льовою, ягуаром Кактусом, а також тигренятами Декстером і Дакотою все добре.
«Зараз наші бенгальські тигренята переселилися до іншого вольєра. Ми встигли реконструювати новий зимовий вольєр, у тому числі, з багатою вашою допомогою. І тепер наші тигренята у теплі і у безпеці. Вони мають можливість зайти погрітися в тепле місце. Вони активні, допитливі й, як завжди, грайливі — бігають, лащаться та досліджують все навколо. Ми щиро вдячні кожному, хто хвилюється й пише нам слова підтримки. Для нас це дуже цінно», – повідомили в екопарку.
Відео: Екопарк
Як інформувала МГ «Об’єктив», вибухи чули у Харкові після 11:00 1 січня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни скинули авіабомбу на харківський екопарк. КАБ влучив у землю. Внаслідок удару по екопарку загинуло багато птахів та постраждали леви, поранено доглядачку.
