Що з тигренятами з екопарку під Харковом після удару КАБом (відео)

Після удару по екопарку тигренят переселили в інший вольєр, повідомили у пресслужбі зооустанови.

Після нещодавнього обстрілу екопарк чимало людей цікавилися долею хижаків, насамперед – маленьких. В екопарку заспокоїли: з левеням Льовою, ягуаром Кактусом, а також тигренятами Декстером і Дакотою все добре.

«Зараз наші бенгальські тигренята переселилися до іншого вольєра. Ми встигли реконструювати новий зимовий вольєр, у тому числі, з багатою вашою допомогою. І тепер наші тигренята у теплі і у безпеці. Вони мають можливість зайти погрітися в тепле місце. Вони активні, допитливі й, як завжди, грайливі — бігають, лащаться та досліджують все навколо. Ми щиро вдячні кожному, хто хвилюється й пише нам слова підтримки. Для нас це дуже цінно», – повідомили в екопарку.

Відео: Екопарк