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Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на июнь

Общество 15:49   04.06.2026
Виктория Яковенко
Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на июнь Фото: Харьковский горсовет

Профилактические прививки домашним животным от бешенства проводят в июне на участках КП «Жилкомсервис», сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Вакцинацию можно будет сделать по более чем 60 адресам.

график прививок от бешенства в Харькове
Скриншот
график прививок от бешенства в Харькове
Скриншот

«В случае невозможности провести прививку в указанные часы владельцы животных могут обратиться в любую участковую больницу ветеринарной медицины», — отметили в мэрии.

В горсовете напомнили, что бешенство — особенно опасная инфекционная болезнь, поражающая как животных, так и людей. Самым эффективным способом профилактики заболевания остается своевременная вакцинация. Прививки против бешенства проводятся бесплатно.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что случай бешенства у собаки зафиксировали на территории Киевского района.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 15:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Профилактические прививки домашним животным от бешенства проводят в июне на участках КП «Жилкомсервис», сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.".