Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на июнь
Фото: Харьковский горсовет
Профилактические прививки домашним животным от бешенства проводят в июне на участках КП «Жилкомсервис», сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Вакцинацию можно будет сделать по более чем 60 адресам.
«В случае невозможности провести прививку в указанные часы владельцы животных могут обратиться в любую участковую больницу ветеринарной медицины», — отметили в мэрии.
В горсовете напомнили, что бешенство — особенно опасная инфекционная болезнь, поражающая как животных, так и людей. Самым эффективным способом профилактики заболевания остается своевременная вакцинация. Прививки против бешенства проводятся бесплатно.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что случай бешенства у собаки зафиксировали на территории Киевского района.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 15:49;