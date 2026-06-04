Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на июнь

Профилактические прививки домашним животным от бешенства проводят в июне на участках КП «Жилкомсервис», сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Вакцинацию можно будет сделать по более чем 60 адресам.

«В случае невозможности провести прививку в указанные часы владельцы животных могут обратиться в любую участковую больницу ветеринарной медицины», — отметили в мэрии.

В горсовете напомнили, что бешенство — особенно опасная инфекционная болезнь, поражающая как животных, так и людей. Самым эффективным способом профилактики заболевания остается своевременная вакцинация. Прививки против бешенства проводятся бесплатно.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что случай бешенства у собаки зафиксировали на территории Киевского района.