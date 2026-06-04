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Де у Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: графік на червень

Суспільство 15:49   04.06.2026
Вікторія Яковенко
Де у Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: графік на червень Фото: Харківська міськрада

Профілактичні щеплення домашніх тварин проти сказу проводять у червні на дільницях КП «Житлокомсервіс», повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Вакцинацію можна буде зробити за понад 60 адресами.

график прививок от бешенства в Харькове
Скриншот
график прививок от бешенства в Харькове
Скриншот

«У разі неможливості провести щеплення в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини», – зазначили у мерії.

У міськраді нагадали, що сказ – особливо небезпечна інфекційна хвороба, яка уражає як тварин, так і людей. Найефективнішим способом профілактики захворювання залишається своєчасна вакцинація. Щеплення проти сказу проводяться безкоштовно.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що випадок сказу в собаки зафіксували на території Київського району.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 15:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Профілактичні щеплення домашніх тварин проти сказу проводять у червні на дільницях КП «Житлокомсервіс», повідомили у пресслужбі Харківської міськради.".