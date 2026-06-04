Де у Харкові робитимуть тваринам щеплення від сказу: графік на червень
Фото: Харківська міськрада
Профілактичні щеплення домашніх тварин проти сказу проводять у червні на дільницях КП «Житлокомсервіс», повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Вакцинацію можна буде зробити за понад 60 адресами.
«У разі неможливості провести щеплення в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини», – зазначили у мерії.
У міськраді нагадали, що сказ – особливо небезпечна інфекційна хвороба, яка уражає як тварин, так і людей. Найефективнішим способом профілактики захворювання залишається своєчасна вакцинація. Щеплення проти сказу проводяться безкоштовно.
Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що випадок сказу в собаки зафіксували на території Київського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 15:49;