Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

Скажений собака напав на власницю: на Харківщині ввели карантин

Суспільство 14:20   17.09.2025
Вікторія Яковенко
Скажений собака напав на власницю: на Харківщині ввели карантин Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

Випадок сказу зареєстрували у селі Соколове Зміївської громади, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

До ветеринарів 13 вересня звернулася місцева мешканка і повідомила про загибель собаки, який 6 числа на подвір’ї вкусив її.

«Встановлено, що жінку вкусив власний собака, віком близько 7 років. Тварина не була щеплена проти сказу. Зі слів власниці, 6 вересня під час спроби нагодувати собаку, тварина вкусила її за кисть. Надалі в собаки спостерігався слабкий апетит, вона пила воду, проявляла агресію до сторонніх предметів, а 13 вересня господарка виявила тварину мертвою на подвір’ї», – розповіли у Держпродспоживслужбі.

Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У тварини підтвердили сказ. Фахівці провели вимушену вакцинацію кота, що живе в цьому будинку.

У селі Соколове, прилеглих польових та лісових угіддях ввели карантинні обмеження.

Нагадаємо, раніше черговий випадок сказу зареєстрували в селі Лиман. До ветеринарів звернулася місцева мешканка і повідомила, що 25 серпня на подвір’ї її онуку 2005 року народження покусало кошеня, яке через два тижні загинуло. Аналізи підтвердили у тварини сказ.

Читайте також: Під Харковом – «приліт»: спалахнула пожежа, загинув житель, постраждала жінка

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Окремі тушки доповзли». Чи дістався ворог центру Куп’янська, повідомив воїн
«Окремі тушки доповзли». Чи дістався ворог центру Куп’янська, повідомив воїн
17.09.2025, 14:53
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Під Харковом – «приліт»: спалахнула пожежа, загинув житель, постраждала жінка
Під Харковом – «приліт»: спалахнула пожежа, загинув житель, постраждала жінка
17.09.2025, 14:18
«Я поїхав як турист»: на Харківщині здався в полон житель Кенії (відео)
«Я поїхав як турист»: на Харківщині здався в полон житель Кенії (відео)
17.09.2025, 13:44
У Харкові чули вибух: попереджали про «швидкісну ціль», дані Терехова
У Харкові чули вибух: попереджали про «швидкісну ціль», дані Терехова
17.09.2025, 12:55
Чергову схему з відстрочками «накрили» в Харкові: вартість «пакета послуг»
Чергову схему з відстрочками «накрили» в Харкові: вартість «пакета послуг»
17.09.2025, 13:33

Новини за темою:

15:29
Скажене кошеня покусало дівчину на Харківщині – ввели карантин
18:48
Померло теля: на Харківщині випадок сказу
13:19
Небезпечний шкідник – в Україні: жителів просять звертатись до ДПСС
15:11
Держпродспоживслужба звернулась до аграріїв Харківщини: хто активізувався
12:11
На Харківщині розвивається головний шкідник – термінове звернення ДПСУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Скажений собака напав на власницю: на Харківщині ввели карантин»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу зареєстрували у селі Соколове Зміївської громади, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.".