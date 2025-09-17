Скажений собака напав на власницю: на Харківщині ввели карантин

Випадок сказу зареєстрували у селі Соколове Зміївської громади, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

До ветеринарів 13 вересня звернулася місцева мешканка і повідомила про загибель собаки, який 6 числа на подвір’ї вкусив її.

«Встановлено, що жінку вкусив власний собака, віком близько 7 років. Тварина не була щеплена проти сказу. Зі слів власниці, 6 вересня під час спроби нагодувати собаку, тварина вкусила її за кисть. Надалі в собаки спостерігався слабкий апетит, вона пила воду, проявляла агресію до сторонніх предметів, а 13 вересня господарка виявила тварину мертвою на подвір’ї», – розповіли у Держпродспоживслужбі.

Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У тварини підтвердили сказ. Фахівці провели вимушену вакцинацію кота, що живе в цьому будинку.

У селі Соколове, прилеглих польових та лісових угіддях ввели карантинні обмеження.

Нагадаємо, раніше черговий випадок сказу зареєстрували в селі Лиман. До ветеринарів звернулася місцева мешканка і повідомила, що 25 серпня на подвір’ї її онуку 2005 року народження покусало кошеня, яке через два тижні загинуло. Аналізи підтвердили у тварини сказ.