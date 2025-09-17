Під Харковом – «приліт»: спалахнула пожежа, загинув житель (доповнюється)

Ворог вдарив по Дергачівській громаді, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 13:25. Внаслідок удару по Слатиному загинув місцевий мешканець. За попередніми даними начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, росіяни вдарили по селищу близько 12:50 з РСЗВ.

«У різних районах селища спалахнули пожежі приватних будинків», – зазначив Задоренко.

13:11. Синєгубов зазначив, що у селищі Слатине внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в районі житлової забудови. Інформації про постраждалих наразі немає.

Тип зброї, якою окупанти вдарили по населеному пункту, наразі встановлюється.

Нагадаємо, близько 13:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль в напрямку Харкова. У моніторингових каналах зазначили, що ціль впала у передмісті. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста.