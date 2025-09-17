Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

У Харкові чули вибух: попереджали про «швидкісну ціль», дані Терехова

Події 12:55   17.09.2025
Вікторія Яковенко
Близько 13:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль в напрямку Харкова.

У моніторингових каналах зазначили, що ціль впала у передмісті. Загроза повторних пусків зберігається.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста.

Нагадаємо, напередодні російські «герані» посеред дня атакували Харків. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: був наліт кількох БпЛА, частину вдалося збити. Проте один таки долетів майже до центру міста. Близько 11:00 він влучив по історичній будівлі, де знаходиться Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармуніверситету. Поруч – один із найпопулярніших ринків міста, Кінний, стадіон «Металліст» і автобусна станція. Безпілотник влучив у дах будівлі. Шість працівників, які на той час були на роботі, після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в підвальне приміщення, відзначив мер Харкова Ігор Терехов. Обійшлося без загиблих. За даними ХОВА, постраждали четверо людей. Стан у всіх постраждалих легкий. У будівлі, по якій прийшовся «приліт», зруйнований дах і перекриття, виникла пожежа. Її оперативно загасили.

Автор: Вікторія Яковенко
