«Герань» вдарила поруч із ринком у Харкові – підсумки 16 вересня

Харків серед білого дня атакували БпЛА. Один із них влучив у будівлю, розташовану біля Кінного ринку та стадіону «Металіст». Killzone на півночі від Харкова створила бригада “Хартія”. СБУ оголосила підозру колаборанту зі стажем Спартаку Головачову. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Російські «герані» посеред дня атакували Харків. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: був наліт кількох БпЛА, частину вдалося збити. Проте один таки долетів майже до центру міста. Близько 11:00 він влучив по історичній будівлі, де знаходиться Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармуніверситету. Поруч – один із найпопулярніших ринків міста, Кінний, стадіон «Металліст» і автобусна станція. У цей час доби там було чимало людей. Безпілотник влучив у дах будівлі. Шість працівників, які на той час були на роботі, після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в підвальне приміщення, відзначив мер Харкова Ігор Терехов. За даними ХОВА, постраждали четверо людей: три жінки віком 51, 52 та 54 років та 89-річний чоловік. Стан у всіх постраждалих легкий. У будівлі, по якій прийшовся «приліт», зруйнований дах і перекриття, виникла пожежа. Її оперативно загасили.

До цієї атаки два тижні Харків переживав незвичний період затишшя. За цей час по місту вдарив один БпЛА типу «Молния» – 3 вересня. Підсумовуючи попередній тиждень без жодного обстрілу Терехов попередив, що це аж ніяк не означає, що стало безпечно.

Killzone на півночі від Харкова створила бригада «Хартія». Подробиці повідомив журналіст і військовий цієї бригади Юрій Бутусов. За його словами, на Липцівському напрямку глибина зони, яку не можуть подолати окупанти, складає близько 10 км. За рік окупантам не вдалося тут просунутися ні на крок. «Хартія» нав’язала їм такий темп втрат, який ворог не може витримувати.

Уродженець Одеси Спартак Головачов став сумно відомим у Харкові у 2014 році як активіст «антимайдану». Він брав участь у захопленні будівлі ХОДА, за що згодом отримав умовний термін. Після виходу з-під варти втік до Росії. А у 2022-му повернувся на Харківщину – слідом за армією загарбників. Він переїхав до тимчасово окупованого Куп’янська, де отримав вигадану росіянами посаду виконуючого обов’язки начальника відділу промисловості у так званій військово-цивільній адміністрації Харківської області. Речник УСБУ Владислав Абдула повідомив, що Головачов займався перереєстрацією промислових підприємств на окупованих територіях за російським законодавством та інвентаризацією загарбаних активів. Під час контрнаступу ЗСУ зрадник вдруге втік з Харківщини та наразі переховується на непідконтрольній території України. Про підозру в колабораціонізмі йому повідомили заочно та оголосили в розшук.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

Звернулися до Зеленського: у спецшколі Харкова заявили, що їх хочуть знищити

Чи захищене ППО середмістя Харкова? Що відповів Синєгубов (відео)

Чи фіксують потік переселенців з Куп’янщини в Харкові: інформація Терехова 📹