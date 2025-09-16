Live
  • Вт 16.09.2025
Чи фіксують потік переселенців з Куп'янщини в Харкові: інформація Терехова 📹

Записано 19:36   16.09.2025
Олена Нагорна
63 переселенці з Куп’янського району прийняв Харків за останні два тижні, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Він нагадав, що станом на 1 вересня у Харкові було зареєстровано понад 205 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

“Це люди із Куп’янського району, із Вовчанської громади, із Запорізької та Херсонської областей. Там, де йдуть активні бойові дії, де окуповані наші території. Тобто ми приймаємо вимушених переселенців. Багато з них залишається у Харкові, починає тут працювати. Ми їх медично обслуговуємо, діти їхні навчаються в наших підземних школах. Чи готові ми приймати вимушених переселенців? Так, це наші люди. Ми будемо приймати вимушених переселенців так, як ми приймали до цього”, – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Як раніше повідомляла пресслужба міськради, серед понад 205 тисяч переселенців, які мешкають у місті, – 12,8 тисячі осіб з інвалідністю, майже 26,8 тисячі дітей і понад 56,6 тисячі пенсіонерів. Також до Харкова переїхали 109 багатодітних родин, 102 сім’ї опікунів, десять прийомних сімей і один дитячий будинок сімейного типу.

Читайте також: Порушують канони ведення війни: як у Куп’янську виявляють військових РФ (відео)

Автор: Олена Нагорна
