Чи фіксують потік переселенців з Куп’янщини в Харкові: інформація Терехова 📹
63 переселенці з Куп’янського району прийняв Харків за останні два тижні, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
Він нагадав, що станом на 1 вересня у Харкові було зареєстровано понад 205 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
“Це люди із Куп’янського району, із Вовчанської громади, із Запорізької та Херсонської областей. Там, де йдуть активні бойові дії, де окуповані наші території. Тобто ми приймаємо вимушених переселенців. Багато з них залишається у Харкові, починає тут працювати. Ми їх медично обслуговуємо, діти їхні навчаються в наших підземних школах. Чи готові ми приймати вимушених переселенців? Так, це наші люди. Ми будемо приймати вимушених переселенців так, як ми приймали до цього”, – підкреслив Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Як раніше повідомляла пресслужба міськради, серед понад 205 тисяч переселенців, які мешкають у місті, – 12,8 тисячі осіб з інвалідністю, майже 26,8 тисячі дітей і понад 56,6 тисячі пенсіонерів. Також до Харкова переїхали 109 багатодітних родин, 102 сім’ї опікунів, десять прийомних сімей і один дитячий будинок сімейного типу.
Читайте також: Порушують канони ведення війни: як у Куп’янську виявляють військових РФ (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Харків; Теги: Ігор Терехов, куп'янск, новини Харкова, переселенці;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чи фіксують потік переселенців з Куп’янщини в Харкові: інформація Терехова 📹»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "63 переселенці з Куп’янського району прийняв Харків за останні два тижні, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".