Фиксируют ли поток переселенцев с Купянщины в Харькове: информация Терехова 📹
63 переселенца из Купянского района принял Харьков за последние две недели, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
Он напомнил, что по состоянию на 1 сентября в Харькове было зарегистрировано более 205 тысяч внутренне перемещенных лиц.
«Это люди из Купянского района, из Волчанской громады, из Запорожской и Херсонской областей. Там, где идут активные боевые действия, где оккупированы наши территории. Мы принимаем вынужденных переселенцев. Многие из них остаются в Харькове, начинают здесь работать. Мы их медицински обслуживаем, их дети учатся в наших подземных школах. Готовы ли мы принимать вынужденных переселенцев? Да, это наши люди, мы будем принимать вынужденных переселенцев так, как мы принимали до этого», — подчеркнул Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Как ранее сообщала пресс-служба горсовета, среди более 205 тысяч переселенцев, проживающих в городе, – 12,8 тысячи человек с инвалидностью, почти 26,8 тысячи детей и более 56,6 тысячи пенсионеров. Также в Харьков переехали 109 многодетных семей, 102 семьи опекунов, десять приемных семей и один детский дом семейного типа.
Читайте также: Нарушают каноны ведения войны: как в Купянске вычисляют военных РФ (видео)
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: Игорь Терехов, купянск, новости Харькова, переселенцы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Фиксируют ли поток переселенцев с Купянщины в Харькове: информация Терехова 📹»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "63 переселенца из Купянского района принял Харьков за последние две недели, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".