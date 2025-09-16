Фиксируют ли поток переселенцев с Купянщины в Харькове: информация Терехова 📹

63 переселенца из Купянского района принял Харьков за последние две недели, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Он напомнил, что по состоянию на 1 сентября в Харькове было зарегистрировано более 205 тысяч внутренне перемещенных лиц.

«Это люди из Купянского района, из Волчанской громады, из Запорожской и Херсонской областей. Там, где идут активные боевые действия, где оккупированы наши территории. Мы принимаем вынужденных переселенцев. Многие из них остаются в Харькове, начинают здесь работать. Мы их медицински обслуживаем, их дети учатся в наших подземных школах. Готовы ли мы принимать вынужденных переселенцев? Да, это наши люди, мы будем принимать вынужденных переселенцев так, как мы принимали до этого», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Как ранее сообщала пресс-служба горсовета, среди более 205 тысяч переселенцев, проживающих в городе, – 12,8 тысячи человек с инвалидностью, почти 26,8 тысячи детей и более 56,6 тысячи пенсионеров. Также в Харьков переехали 109 многодетных семей, 102 семьи опекунов, десять приемных семей и один детский дом семейного типа.