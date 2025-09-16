Нарушают каноны ведения войны: как в Купянске вычисляют военных РФ (видео)
Российских военных, проникающих в Купянск в гражданской одежде, выявляют в основном по внешнему виду и по произношению, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский.
Он подчеркнул, что военные не имеют права проникать на территорию противника в гражданской одежде и с поддельными документами, однако россияне это делают.
«С поддельными документами в гражданском российские военные, хотя они не имеют на это права, по канонам войны, условно говоря. Есть правила и каноны ведения войны и боевых действий. Поэтому инфильтрируются в Купянск. Выявить их очень трудно, в основном по внешнему виду, по произношению. И некоторые из них там в гражданском, а некоторые в военном. И некоторые, конечно, оказывают серьезное сопротивление военным, отстреливаются, и таких просто уничтожают», — рассказал Бельский.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он в очередной раз констатировал, что выявлять врагов мешают гражданские жители, которые остаются в городе.
«Приказ был об эвакуации из Купянска, когда стало ясно, что россияне нацелились на город, еще в октябре прошлого года. Часть народа тогда уехала, осталось 4 тысячи человек. С еще большим приближением боевых действий, активности обстрелов, еще часть уехала. И по состоянию на август в городе оставался 991 человек. Это по данным военной администрации», — сообщил Бельский.
По его словам, россияне не могут зайти в Купянск с севера, поэтому пытаются обойти его с запада или с востока. Пока им это не удается. Бельский также рассказал новые детали о попытке россиян подойти к Купянску по газопроводу.
«Через Купянск проходит много магистральных труб на север и северо-восток Харьковщины, например, в сторону Двуречной. И в связи с оккупацией этих населенных пунктов газоснабжение в ту сторону прекратили. И они как раз по этой трубе, которая идет на Двуречную, они в нее залезли. Но они не вылезли в самом Купянске, они вылезли на окраинах, в Радьковке. В этих двух населенных пунктах они пытаются накапливаться и с того направления атаковать», — добавил спикер ОСГВ «Днепр».
Читайте также: Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ
Напомним, 15 сентября спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский рассказал, что российские ДРГ пытаются пробраться в Купянск в гражданской одежде и с поддельными документами, выдавая себя за местных жителей. Вычислить их очень трудно. Одна из целей врага – информационная: оккупанты создают картину контроля если не всего Купянска, то его значительной части. Для этого пытаются добраться до знаковых мест и возле них показать на камеры своих дронов российские флаги, рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
Аналитики группы DeepState 13 и 14 сентября информировали о продвижении военных РФ в северных кварталах Купянска. 13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что ситуация в городе под контролем Сил обороны, там проводят контрдиверсионную операцию.
Новости по теме:
