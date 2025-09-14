DeepState вновь заявляет о продвижении российских войск в Купянске (карта)

Аналитики проекта DeepState утром 14 сентября обновили карту боевых действий, расширив зону контроля военных РФ в северной части Купянска.

Напомним, 13 сентября Генштаб ВСУ официально заявил, что ситуация в Купянске и его окрестностях под контролем украинских защитников. Так командование отреагировало на информационную волну, которая появилась после двух публикаций аналитиков DeepState. 12 сентября они сообщили, что россияне пробираются в Купянск по газовой трубе, а утром 13-го числа — что у оккупантов есть продвижение в северных кварталах города.

Утром 14 сентября спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский подтвердил, что российские военные в Купянске есть, но, по его словам, это ДРГ, которые проникали в город в основном в гражданской одежде и теперь их сложно выявить среди местных жителей. Проводятся антидиверсионные операции, россиян ищут. Выход из трубопровода, который противник использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под огневым контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город. При этом россияне продолжают скапливаться в северных окрестностях Купянска, в селах Радьковка и Голубовка. По словам Бельского, их там — “как тараканов”.

