DeepState вновь заявляет о продвижении российских войск в Купянске (карта)
Аналитики проекта DeepState утром 14 сентября обновили карту боевых действий, расширив зону контроля военных РФ в северной части Купянска.
Напомним, 13 сентября Генштаб ВСУ официально заявил, что ситуация в Купянске и его окрестностях под контролем украинских защитников. Так командование отреагировало на информационную волну, которая появилась после двух публикаций аналитиков DeepState. 12 сентября они сообщили, что россияне пробираются в Купянск по газовой трубе, а утром 13-го числа — что у оккупантов есть продвижение в северных кварталах города.
Утром 14 сентября спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский подтвердил, что российские военные в Купянске есть, но, по его словам, это ДРГ, которые проникали в город в основном в гражданской одежде и теперь их сложно выявить среди местных жителей. Проводятся антидиверсионные операции, россиян ищут. Выход из трубопровода, который противник использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под огневым контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город. При этом россияне продолжают скапливаться в северных окрестностях Купянска, в селах Радьковка и Голубовка. По словам Бельского, их там — “как тараканов”.
Читайте также: Попытку россиян продвинуться по газопроводу в Купянск проанализировал ISW
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, купянск, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «DeepState вновь заявляет о продвижении российских войск в Купянске (карта)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 сентября 2025 в 13:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта DeepState утром 14 сентября обновили карту боевых действий, расширив зону контроля военных РФ в северной части Купянска.".