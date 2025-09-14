Не могу сказать, что Купянск чист от оккупационных войск — спикер ОСГВ «Днепр»

Выход из трубопровода, который военные РФ использовали для перемещения в Купянск, находится под огневым контролем украинских защитников. При этом россияне в городе есть, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский.

«Видео с передвижением по трубе появилось где-то неделю назад на российских информационных ресурсах, в Telegram-каналах. И там было сообщение, что это оккупанты движутся в сторону Покровска. Тогда забили тревогу. Я лично связывался с защитниками Покровска, и они выяснили, что это невозможно. И вот сейчас это видео появилось как движение оккупантов к Купянску», — пояснил Бельский.

По его словам, россияне продолжают скапливаться на северных окраинах Купянска, в селах Радьковка и Голубовка.

«Их там очень много, как тараканов. Оккупанты подошли к реке Оскол, им очень-очень хочется захватить Купянск, но там река. Она неширокая, там ширина по руслу где-то 10-40 метров, но переправляться нужно под украинским огнем, а этого никто не хочет. Поэтому, очевидно, они использовали одну из труб. Там четыре трубы, насколько мне известно. Три из них уничтожили, одна под огневым контролем. И она не ведет в сам город, она на его окраинах, там в чаще заканчивается», — рассказал спикер.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Бельский при этом констатировал, что в Купянске есть российские военные.

«ДРГ, они проникали туда в основном в гражданском, как местное население. Их задача там накопление, внутренние диверсии. Поэтому я не могу сказать, что Купянск чист от оккупационных войск. Да, по ним проводятся антидиверсионные операции, их ищут, проходят город, но, к сожалению, мешает наличие местного населения. Отличить, кто в гражданском оккупант — трудно», — добавил спикер.

Напомним, 13 сентября Генштаб ВСУ официально объяснил, что происходит в Купянске. Командование ВСУ отреагировало на информационную волну, которая появилась после двух публикаций команды аналитиков «DeepState». Сначала они сообщили, что россияне пробираются в Купянск по газовой трубе, а затем — что у оккупантов есть продвижение в северных кварталах города. Защитники Украины подчеркнули: «Ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ. В то же время враг продолжает предпринимать попытки скопиться на северных окраинах города Купянска. Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город. Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны». Командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко также сообщил, что по газовой трубе, которой пользовались россияне, нанесли удары и сейчас «передвижение противника по трубе не фиксируется».

Читайте также: Попытку россиян продвинуться по газопроводу в Купянск проанализировал ISW