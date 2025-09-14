Не можу сказати, що Куп’янськ чистий від окупантів – речник ОСУВ «Дніпро»

Вихід із трубопроводу, який військові РФ використали для переміщення в Куп’янськ, перебуває під вогневим контролем українських захисників. При цьому росіяни в місті є, розповів в етері нацмарафону речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський.

“Відео з пересуванням трубою з’явилося десь тиждень тому на російських інформаційних ресурсах, у телеграм-каналах. І там було повідомлення, що це окупанти рухаються в бік Покровська. Тоді забили на сполох. Я особисто зв’язувався з оборонцями Покровська і вони з’ясували, що це неможливо. І от зараз це відео з’явилося, як рух окупантів до Куп’янська”, – пояснив Бєльський.

За його словами, росіяни продовжують накопичуватися на північних околицях Куп’янська, в селах Радьківка та Голубівка.

“Їх там дуже багато, як тарганів. Окупанти підійшли до річки Оскіл, їм дуже-дуже хочеться захопити Куп’янськ, але там річка. Вона неширока, там ширина по річищу десь 10-40 метрів, але переправлятися треба під українським вогнем, а цього ніхто не хоче. Тому, вочевидь, вони використали одну із труб. Там чотири труби, наскільки мені відомо. Три з них знищили, одна під вогневим контролем. І вона не веде в саме місто, вона на його околицях, там в хащах закінчується”, – розповів речник.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Бєльський при цьому констатував, що в Куп’янську є російські військові.

“ДРГ, вони проникали туди в основному в цивільному, як місцеве населення ніби. Завдання їхнє там накопичення, внутрішні диверсії. Тому я не можу сказати, що Куп’янськ чистий від окупаційних військ. Так, по них проводяться антидиверсійні операції, їх шукають, проходять місто, але, на жаль, заважає наявність місцевого населення. Відрізнити, хто в цивільному окупант – важко”, – додав речник.

Нагадаємо, 13 вересня Генштаб ЗСУ офіційно пояснив, що відбувається в Куп’янську. Командування ЗСУ зреагувало на інформаційну хвилю, яка з’явилася після двох повідомлень команди аналітиків “DeepState”. Спочатку вони поінформували, що росіяни пробираються до Куп’янська газовою трубою, а потім – що в окупантів є просування в північних кварталах міста. Захисники України підкреслили: “Ситуація у місті Куп’янську та його околицях під контролем ЗСУ. Водночас ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп’янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони”. Командир полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко також повідомив, що по газовій трубі, якою користувалися росіяни, завдали ударів і зараз “пересування противника трубою не фіксується”.