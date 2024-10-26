Росіяни обстрілами пошкодили газопровід на Харківщині
Наслідки обстрілів за добу на Харківщині повідомив начальник Нацполіції регіону Володимир Тимошко.
▪️ 23:53 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів гараж, пошкоджено 2 приватних домоволодіння. Пошкоджено газопровід.
▪️ 12:35 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Гур’їв Козачок. Ворожий FPV-дрон впав на будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Знищено приватний будинок
▪️ 08:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджені 6 приватних будинків. Загинула 61-річна жінка.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Владимир Тимошко, газопровод, Нацполиция, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 10:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілів за добу на Харківщині повідомив начальник Нацполіції регіону Володимир Тимошко.".