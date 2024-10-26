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Росіяни обстрілами пошкодили газопровід на Харківщині

Події 10:03   26.10.2024
Оксана Якушко
Росіяни обстрілами пошкодили газопровід на Харківщині

Наслідки обстрілів за добу на Харківщині повідомив начальник Нацполіції регіону Володимир Тимошко.

▪️ 23:53 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів гараж, пошкоджено 2 приватних домоволодіння. Пошкоджено газопровід.

▪️ 12:35 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Гур’їв Козачок. Ворожий FPV-дрон впав на будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Знищено приватний будинок

▪️ 08:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджені 6 приватних будинків. Загинула 61-річна жінка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 10:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілів за добу на Харківщині повідомив начальник Нацполіції регіону Володимир Тимошко.".