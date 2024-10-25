Четверо харків’ян проти перейменування російських назв в Одесі

Четверо харків’ян підписали листа ЮНЕСКО, в якому закликають зберегти російські назви вулиць та пам’ятники Олександру Пушкіну в Одесі, повідомляє «Деколонізація. Україна».

Серед осіб, хто проти того, щоб Одеса позбавлялася імперського минулого, відомий харківський художник Максим Розенфельд, українська режисерка Ганна Лісова, українська поетка і перекладачка Ірина Євса та композитор Костянтин Бліох.