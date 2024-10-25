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Четверо харків’ян проти перейменування російських назв в Одесі

Суспільство 21:38   25.10.2024
Оксана Якушко
Четверо харків’ян проти перейменування російських назв в Одесі

Четверо харків’ян підписали листа ЮНЕСКО, в якому закликають зберегти російські назви вулиць та пам’ятники Олександру Пушкіну в Одесі, повідомляє «Деколонізація. Україна».

Серед осіб, хто проти того, щоб Одеса позбавлялася імперського минулого, відомий харківський художник Максим Розенфельд, українська режисерка Ганна Лісова, українська поетка і перекладачка Ірина Євса та композитор Костянтин Бліох.


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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 21:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо харків’ян підписали листа ЮНЕСКО, в якому закликають зберегти російські назви вулиць та пам’ятники Олександру Пушкіну в Одесі, повідомляє «Деколонізація. Україна».".