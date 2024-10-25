Четверо харків’ян проти перейменування російських назв в Одесі
Четверо харків’ян підписали листа ЮНЕСКО, в якому закликають зберегти російські назви вулиць та пам’ятники Олександру Пушкіну в Одесі, повідомляє «Деколонізація. Україна».
Серед осіб, хто проти того, щоб Одеса позбавлялася імперського минулого, відомий харківський художник Максим Розенфельд, українська режисерка Ганна Лісова, українська поетка і перекладачка Ірина Євса та композитор Костянтин Бліох.
Читайте також: Відбудова Харкова: плани, реальність і до чого тут Фостер (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: деколонизация, Максим Розенфельд, Одесса, харьковчане, ЮНЕСКО;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четверо харків’ян проти перейменування російських назв в Одесі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 21:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо харків’ян підписали листа ЮНЕСКО, в якому закликають зберегти російські назви вулиць та пам’ятники Олександру Пушкіну в Одесі, повідомляє «Деколонізація. Україна».".