Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе
Фото: dilova.com.ua
Четверо харьковчан подписали письмо ЮНЕСКО, в котором призывают сохранить российские названия улиц и памятники Александру Пушкину в Одессе, сообщает «Деколонизация. Украина».
Среди тех, кто против того, чтобы Одесса избавлялась от имперского прошлого, оказались известный харьковский художник Максим Розенфельд, украинский режиссер Анна Лисова, украинская поэтесса и переводчица Ирина Евса и композитор Константин Блиох.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: деколонизация, Максим Розенфельд, Одесса, харьковчане, ЮНЕСКО;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 21:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо харьковчан подписали письмо ЮНЕСКО, в котором призывают сохранить российские названия улиц и памятники в Одессе, сообщает «Деколонизация. Украина».".