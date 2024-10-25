Live
  • Пт 25.10.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.54

Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе

Общество 21:38   25.10.2024
Оксана Якушко
Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе Фото: dilova.com.ua

Четверо харьковчан подписали письмо ЮНЕСКО, в котором призывают сохранить российские названия улиц и памятники Александру Пушкину в Одессе, сообщает «Деколонизация. Украина».

Среди тех, кто против того, чтобы Одесса избавлялась от имперского прошлого, оказались известный харьковский художник Максим Розенфельд, украинский режиссер Анна Лисова, украинская поэтесса и переводчица Ирина Евса и композитор Константин Блиох.


Читайте также: Восстановление Харькова: планы, реальность и при чем здесь Фостер (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное за 25.10: РФ бьет по области, есть погибшие
Новости Харькова – главное за 25.10: РФ бьет по области, есть погибшие
25.10.2024, 21:51
Глава Харьковской облпрокуратуры написал заявление об увольнении – генпрокурор
Глава Харьковской облпрокуратуры написал заявление об увольнении – генпрокурор
25.10.2024, 20:23
Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове
Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове
25.10.2024, 08:20
Уклонист наехал на людей и травмировал 3 военных в Харькове – комментарий ТЦК
Уклонист наехал на людей и травмировал 3 военных в Харькове – комментарий ТЦК
25.10.2024, 19:19
Ночью мороз -1, туман. Какой будет погода 26 октября в Харькове и области
Ночью мороз -1, туман. Какой будет погода 26 октября в Харькове и области
25.10.2024, 19:53
Трамваи не будут ходить в нескольких районах Харькова на следующей неделе
Трамваи не будут ходить в нескольких районах Харькова на следующей неделе
25.10.2024, 22:29

Новости по теме:

09:53
Деколонизировали ошибочно: харьковчане просят вернуть улицу Новгородскую
09:39
Деколонизаторы: дату Дня Харькова можно обсудить на общественных слушаниях
09:20
Красноград перенес день города, «Харьков, твоя очередь» — деколонизаторы
19:50
Огромный портрет Дунаевского в Харькове требуют зарисовать деколонизаторы
10:15
В Харькове деколонизировали Карлсона

Вы читали новость: «Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 21:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо харьковчан подписали письмо ЮНЕСКО, в котором призывают сохранить российские названия улиц и памятники в Одессе, сообщает «Деколонизация. Украина».".