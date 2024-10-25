Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе

Четверо харьковчан подписали письмо ЮНЕСКО, в котором призывают сохранить российские названия улиц и памятники Александру Пушкину в Одессе, сообщает «Деколонизация. Украина».

Среди тех, кто против того, чтобы Одесса избавлялась от имперского прошлого, оказались известный харьковский художник Максим Розенфельд, украинский режиссер Анна Лисова, украинская поэтесса и переводчица Ирина Евса и композитор Константин Блиох.