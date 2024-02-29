Восстановление Харькова: планы, реальность и при чем здесь Фостер (видео)

Каким будет Харьков после победы? Над долгосрочными проектами трансформации города сейчас работают специалисты, которых условно можно разделить на три группы. Одна из них — это представители бюро известного британского архитектора Нормана Фостера, которого называют одним из создателей стиля хай-тек. Также свои проекты, на реализацию которых в будущем планируют привлечь инвестиции, разрабатывают специалисты, сотрудничающие с мэрией. Есть и третья группа — независимые архитекторы с собственными концепциями. При этом проекты города будущего следует отделять от текущего восстановления поврежденных объектов. Не растеряться и ориентироваться во всех этих замыслах горожанам помогает отдельная организация, которая налаживает коммуникацию между громадой и властью и объясняет людям реформы.

Пять проектов бюро лорда Нормана Фостера

В разработке изменений в генплан города с апреля 2022 года задействовано бюро британского архитектора Нормана Фостера, а финансирует эту работу правительство Германии. Харьков и Николаев выбрали пилотными городами для восстановления в рамках международного проекта под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Основой генплана группы Фостера определены пять пилотных проектов: промышленность, реки, наследие, жилье и научный квартал.

Как рассказал в ходе онлайн-встречи с представителями мэрии Харькова 10 февраля сопредседатель отдела архитектуры и технологий фонда Фостера Альберто Сендоя, в 2024 году предусмотрено финансирование на три проекта из пяти: наследие, жилье и научный квартал. Последний планируют построить после войны в районе рынка «Барабашово», который был частично разрушен обстрелами.

«Мы хотим, чтобы этот инновационный район был связан с другими районами. Хотим помочь предпринимателям, чтобы они могли легко зарегистрировать свое дело. Мы также хотим, чтобы Харьков был зеленым городом», — также отмечал 10 февраля профессор экономики Гарвардского университета Эдвард Глейзер.

По словам же самого Фостера, который 3 февраля 2023 года представлял среди других проект научного квартала, концепция предусматривает объединение усилий университетов, создание новых рабочих мест и исследовательских лабораторий. На территории также может быть парк и обязательно укрытия.

Мэр Игорь Терехов пояснил: эти три проекта — научный городок, жилье и наследие — в этом году будут доводить до полной готовности, чтобы в дальнейшем предлагать инвесторам.

«Средства сегодня идут на разработку проектно-сметной документации и адаптацию к имеющимся земельным участкам. Инвесторы очень заинтересованы этими проектами. И прежде всего — глобальным проектом научного парка», — отметил Терехов.

3 февраля 2023 года, когда представили все пять пилотных проектов и столько же стратегий, на мероприятие были приглашены члены харьковской инициативной группы — архитекторы, которые в рамках сотрудничества с командой Фостера создали стартовые положения стратегии развития города.

«Это история о банке идей. Она может быть открытой площадкой для привлечения простых харьковчан — не обязательно архитекторов, экономистов, педагогов — кого угодно. И она может быть хорошей основой для включения в стратегию генерального плана города», — говорил тогда историк архитектуры Максим Розенфельд.

В день презентации, то есть более года назад, констатирует ныне Розенфельд, с передачей этих материалов деятельность харьковской инициативной группы фактически была завершена. Архитекторы взялись за собственные проекты, которые также направлены на трансформацию города. В то же время Терехов утверждает, что харьковские специалисты все еще вовлечены в процесс.

«Эта группа работает на постоянной основе, но меняется ее состав. Это было очевидно с самого начала, потому что есть разные программы: экономическая, креативных технологий, развития. Поэтому постоянно меняется состав группы, но костяк остается», — говорит Терехов.

Концепция одной из групп общественной платформы «Открытый институт Харькова»

Игорь Лялюк также был в начальной инициативной группе, которую возглавлял руководитель архитектурного бюро ARTE development Дмитрий Фоменко. Говорит, что в ней занимался в основном сбором информации, поэтому за три месяца создал общественную платформу «Открытый институт Харькова», чтобы с привлечением представителей разных профессий, в том числе и из других стран, разрабатывать концепцию Харькова будущего. В этом году в январе платформа представила пространственный аудит города, который основывается на принципе создания субцентров и подцентров, которые формирует транспортная инфраструктура — станции метро.

«Подцентры — это районы возле станций метро, — объясняет Лялюк, — потому что это наиболее скоростной и эффективный вид транспорта. Субцентры отличаются от подцентров только тем, что они связывают город с населенными пунктами, которые окружают Харьков. Это агломерация».

Чтобы соединить субцентры и подцентры, группа платформы «Открытый институт Харькова» предлагает создать два наземных транспортных кольца и пустить по ним трамваи — как самый экологичный вид транспорта. Лялюк аргументирует: сейчас, чтобы добраться со станции метро «Победа», например, до «Героев Труда», пассажиры подземки вынуждены доезжать до центра и там делать пересадку. Кольцевое движение наземного электротранспорта может упростить маршруты.

Обновляя генплан, группа Фостера рассчитывает, что в городе после войны будут жить 2-2,5 миллиона жителей, с учетом студентов из других городов, отмечал Терехов. Прогнозы Лялюка более пессимистичны — до миллиона человек. По его словам, все чаще университетскими городами называют Черновцы и Львов, при этом Харьков может стать городом свободных предпринимателей. Чтобы быть более экологичным и экономичным, по мнению представителей группы, он должен «похудеть» минимум вдвое.

«Если сделать город более плотным, то таким образом уменьшатся расходы на его содержание. Потому что каждый метр городской земли — это средства. Это длина инженерных и дорожных сетей. Тема сокращения городов и увеличения их плотности стала приобретать актуальность еще с 2000 года, прежде всего в Европе, в Америке и так далее», — объясняет лидер общественной платформы «Открытый институт Харькова».

Согласно этой концепции, чем ближе к метро — тем больше этажей имеют здания, а частный сектор должен быть наиболее удаленным от станций. Поэтому представители группы не видят смысла в восстановлении разрушенных кварталов Северной Салтовки.

«Лучше эти средства потратить на то, чтобы найти незастроенные места возле станций метро и там сделать новую застройку, — считает Лялюк, — потому что есть два фактора. Те кварталы на Северной Салтовке очень удалены от станций метро, это первый момент. И второй момент — эта застройка советская».

Архитектор уверен, что эту инициативу реально воплотить в жизнь, привлекая международные средства и мотивируя жителей тем, что они смогут непосредственно влиять на создание и обустройство своего нового района.

«Группа Фостера разрабатывает несколько приоритетных проектов для города. Мы же предлагаем общую схему преобразования города. Фостеровские проекты могут присоединиться к нашей работе. Может где-то что-то и мы подскажем, или они нам. Очень плохо, что не происходит коммуникация с группой Фостера. К сожалению, нет никакой коммуникации с городским советом. Сейчас мы подали материалы на грант в Швецию, чтобы взять два-три подцентра и попробовать проработать их на проектном уровне», — говорит Лялюк.

Инвестиционные проекты, которые были представлены на форуме Kharkiv: Restart

Ряд инвестпроектов в прошлом году презентовали в Киеве на форуме Kharkiv: Restart. Их разработали отечественные архитекторы, которые фактически работают в одном векторе с предложениями команды Фостера. Это строительство новых микрорайонов на Алексеевке и Немышле, реконструкция Лопанской набережной, пригородного вокзала «Левада» и площади перед вокзалом Харьков-пассажирский.

Автором транспортной концепции обновленной Привокзальной площади является заместитель директора департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Владимир Матяс.

«Мы не хотели менять то, что Привокзальная площадь является пешеходной, потому что это очень хороший показатель. Также мы сделали выводы — если делать трамвайное кольцо в нынешнем месте, то мы не сможем обеспечить инклюзивность. На месте трамвайного кольца предлагается построить торговый центр. Парковку же мы хотим убрать на подземный уровень торгового центра, чтобы люди, которые приехали на автомобиле к вокзалу, могли через подземный этаж попасть непосредственно на вокзал. Хотим, чтобы общественный транспорт был рядом с вокзалом, чтобы были велодорожки», — представил свой проект Матяс, добавляя, что пока он является лишь концепцией, к обсуждению которой приглашают общественность.

Большинство людей не понимает, как будет отстраиваться Харьков — коммуникационный менеджер Марина Николаева

То есть сейчас над идеями работают три группы: представители бюро Фостера, харьковские архитекторы, которые представляли проекты на инвестфоруме, а также независимые ученые, среди которых в частности Лялюк, объясняет руководитель проекта «Смарт медиа» Марина Николаева. Она отмечает: речь не идет о том, что сейчас в город зайдут крупные инвесторы, которые будут вкладывать деньги в эти идеи, ведь пока не действуют гарантии отсутствия рисков для бизнеса.

«Сейчас строят комплексно не просто идею восстановления того, что было разрушено, а как изменить Харьков, учитывая, что он фактически является фронтиром Европы. Наша задача — чтобы все эти проекты не замалчивались, а когда закончится война — мы бы были уже готовы давать предложения инвесторам», — отмечает коммуникационный менеджер.

При этом, подчеркивает Николаева, харьковчане должны отличать долговременные планы от текущего восстановления города.

«Большинство людей не понимает, как будет отстраиваться Харьков, — констатирует Николаева, — потому что кто-то говорит о Нормане Фостере, и люди думают, что он приедет лично, будет здесь строить какие-то новые дома и им дадут новые квартиры. Кто-то видит, что восстанавливают дома на Северной Салтовке. Кто-то видит, что его дом не восстанавливают. Поэтому мы собрали архитекторов, общались с властью, с людьми, в том числе из пострадавших домов, объединили их в одну рабочую группу, которая отрабатывает общепонятный план восстановления Харькова».

Планы на 2024 год по восстановлению домов: всего 157, из них около пятидесяти — капитально

Как отмечал мэр Игорь Терехов, в текущем году в Харькове хотят отстроить 157 жилых домов, и на это в бюджете города закладывают более миллиарда гривен. Полсотни домов планируют отремонтировать капитально, и часть средств на такие работы — 230 миллионов гривен — из городской казны уже выделили, рассказывает заместитель директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета Евгений Пасенов. Также будут текущие ремонты. По словам Пасенова, городской бюджет полностью покрывает расходы на восстановление дома, если они не превышают 20 миллионов гривен. Если сумма больше — ищут другие источники.

«Есть пул объектов, на которые создана проектно-сметная документация. Они могут стоить 2,5 миллиона, а могут 217. Те, стоимость которых Харьков никак не может вытянуть, по ним ищут средства. У государства и международных партнеров», — объясняет Пасенов.

Общие же убытки, которые нанес Харькову российский агрессор — как жилью, так и другим объектам и инфраструктуре — по состоянию на февраль мэрия оценивает уже в 10 миллиардов долларов.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»

Ответственный за дистрибуцию: Малевская Н.А.