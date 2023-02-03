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При разработке генплана Харькова рассчитывают на 2-2,5 млн жителей — Терехов

Общество 22:02   03.02.2023
Елена Нагорная
При разработке генплана Харькова рассчитывают на 2-2,5 млн жителей — Терехов

2-2,5 миллиона человек. Такую численность жителей Харькова закладывают, разрабатывая обновления в генеральный план города, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Сейчас создаем генеральный план развития города. И это очень знаково, и это тот путь, по которому мы идем. Мы все уверены в нашей победе. И мы все уверены, что после победы нам нужно будет отстраивать Харьков… Поэтому мы рассчитываем на численность 2-2,5 миллиона жителей Харькова вместе со студентами, которые будут учиться в наших вузах и техникумах. Может, со временем будет и больше», — отметил мэр на пресс-встрече по предложениям о внесении изменений в генплан города.

В свою очередь британский архитектор Норман Фостер отметил, что после пережитых испытаний город должен стать еще сильнее и привлекательнее.

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«Исторически во времена кризиса люди, конечно же, бежали из городов. Но уроки истории показывают, что город всегда возрождается из кризиса. Город всегда восстанавливается, становится лучше, сильнее. И это мы и обсуждаем, создавая генеральный план. Потому что ожидаем, что город в будущем станет лучше, более привлекательным, станет социальным магнитом, который будет побуждать людей возвращаться», — сказал Фостер.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 22:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2-2,5 миллиона человек. Такую численность жителей Харькова закладывают, разрабатывая обновления в генеральный план города, сообщил мэр Игорь Терехов.".