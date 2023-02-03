Під час розробки генплану Харкова розраховують на 2-2,5 млн жителів – Терехов

2-2,5 мільйони людей. Таку чисельність мешканців Харкова закладають, розробляючи оновлення у генеральний план міста, повідомив мер Ігор Терехов.

“Зараз створюємо генеральний план розвитку міста. І це дуже знаково, і це той шлях, яком ми йдемо. Ми всі впевнені в нашій перемозі. І ми всі впевнені, що після перемоги нам потрібно буде відбудовувати Харків… Тому ми розраховуємо на чисельність 2-2,5 мільйони мешканців Харкова разом зі студентами, які будуть вчитись у наших вишах та технікумах. Може, з часом буде і більше”, — зазначив мер на пресзустрічі за пропозиціями про внесення змін до генплану міста.

Своєю чергою британський архітектор Норман Фостер зазначив, що після пережитих випробувань місто має стати ще сильнішим і привабливішим.

“Історично у часи кризи люди, звичайно ж, тікали з міст. Але уроки історії показують, що місто завжди відроджується з кризи. Місто завжди відновлюється, стає краще, сильніше. І це ми й обговорюємо, створюючи Генеральний план. Тому що очікуємо, що місто в майбутньому стане кращим, більш привабливим, стане соціальним магнітом, який буде спонукати людей повертатися”, — сказав Фостер.