Під час розробки генплану Харкова розраховують на 2-2,5 млн жителів – Терехов
2-2,5 мільйони людей. Таку чисельність мешканців Харкова закладають, розробляючи оновлення у генеральний план міста, повідомив мер Ігор Терехов.
“Зараз створюємо генеральний план розвитку міста. І це дуже знаково, і це той шлях, яком ми йдемо. Ми всі впевнені в нашій перемозі. І ми всі впевнені, що після перемоги нам потрібно буде відбудовувати Харків… Тому ми розраховуємо на чисельність 2-2,5 мільйони мешканців Харкова разом зі студентами, які будуть вчитись у наших вишах та технікумах. Може, з часом буде і більше”, — зазначив мер на пресзустрічі за пропозиціями про внесення змін до генплану міста.
Своєю чергою британський архітектор Норман Фостер зазначив, що після пережитих випробувань місто має стати ще сильнішим і привабливішим.
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“Історично у часи кризи люди, звичайно ж, тікали з міст. Але уроки історії показують, що місто завжди відроджується з кризи. Місто завжди відновлюється, стає краще, сильніше. І це ми й обговорюємо, створюючи Генеральний план. Тому що очікуємо, що місто в майбутньому стане кращим, більш привабливим, стане соціальним магнітом, який буде спонукати людей повертатися”, — сказав Фостер.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 22:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2-2,5 мільйони людей. Таку чисельність мешканців Харкова закладають, розробляючи оновлення у генеральний план міста, повідомив мер Ігор Терехов.".