Харків відбудовуватиме не тільки “Житлобуд-1”, він не є монополістом – Терехов
Відновленням Харкова, який зазнав руйнувань внаслідок російської агресії, займатимуться різні будівельні компанії – як міські, так і міжнародні, заявив мер Ігор Терехов на пресзустрічі з пропозицій щодо внесення змін до генплану міста.
“Я часто чую, що “Житлобуд-1” – це єдина будівелька компанія, яка відбудовує житло. На теперішній час будівельна компанія “Житлобуд-1″, яка існує в Харкові, не є монополістом на цьому ринку”, – зазначив Терехов.
Він нагадав, що у 2022 році у місті було відбудовано 135 багатоповерхівок, 66 з яких були зруйновані вщент.
“Будівельна компанія “Житлобуд-1” була генеральним підрядником. Але в межах цієї відбудови були й “Житлобуд-2″, й інші будівельні компанії”, – сказав мер.
Терехов зазначив, що у відновленні Харкова зацікавлені різні будівельні компанії, зокрема міжнародні, які хочуть інвестувати у місто.
“Тому відбудова міста Харкова буде робитися багатьма будівельними компаніями, зокрема міжнародними, але з підземними паркінгами, з виконанням усіх новостворених стандартів які є наразі, і про які я казав і лорд Фостер”, – підсумував міський голова.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 19:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновленням Харкова, який зазнав руйнувань внаслідок російської агресії, займатимуться різні будівельні компанії – як міські, так і міжнародні, заявив мер Ігор Терехов на пресзустрічі з пропозицій щодо внесення змін до генплану міста.".