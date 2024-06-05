СВіРІ заявила: не виділяла 1,73 млрд Житлобуду-1 на фортифікації на Харківщині
У Службі відновлення і розвитку інфраструктури в Харківській області заявили: щодо відомства поширили фейк, і вони не мають жодного стосунку до зведення фортифікацій у регіоні у 2023 та 2024 роках.
Так у Службі відреагували на публікацію київської громадської організації «НОН-СТОП». У ній активісти стверджували, що частка найбільшого харківського забудовника “Житлобуд-1” у зведенні фортифікацій у регіоні становить близько 40%, і компанія нібито отримала 1,73 мільярда гривень від Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
“Жодного стосунку до побудови фортифікаційних споруд на лініях оборони бюджетним коштом Служба відновлення не має. Фортифікацією ми займалися лише у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення. І робили це безкоштовно, на волонтерських засадах. Задля зміцнення обороноздатності області техніка підрядних організацій, з якими ми співпрацюємо, копала протитанкові рови та систему окопів навколо Харкова та у прикордонних районах – Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Лозівському… Орієнтовно, сума виконаних тоді робіт склала близько 60 млн грн“, — йдеться у повідомленні Служби.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.
У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 14 березня Синєгубов на пресконференції розповів, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників).
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: жилстрой-1, оборона, служба восстановления, фейк, фортификации, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Службі відновлення і розвитку інфраструктури в Харківській області заявили: щодо відомства поширили фейк, і вони не мають жодного стосунку до зведення фортифікацій у регіоні у 2023 та 2024 роках.".