СВиРИ заявила: не выделяла 1,73 млрд Жилстрою-1 на фортификации на Харьковщине

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области заявили: в отношении ведомства распространили фейк, и они не имеют никакого отношения к возведению фортификаций в регионе в 2023 и 2024 годах.

Так в Службе отреагировали на публикацию киевской общественной организации «НОН-СТОП». В ней активисты утверждали, что доля крупнейшего харьковского застройщика «Жилстрой-1» в возведении фортификаций в регионе составляет около 40%, и компания якобы получила 1,73 миллиарда гривен от Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Никакого отношения к построению фортификационных сооружений на линиях обороны за бюджетные средства Служба восстановления не имеет. Фортификацией мы занимались только в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения. И делали это бесплатно, на волонтерских началах. Для укрепления обороноспособности области техника подрядных организаций, с которыми мы сотрудничаем, копала противотанковые рвы и систему окопов вокруг Харькова и в приграничных районах — Харьковском, Чугуевском, Богодуховском и Лозовском… Ориентировочно, сумма выполненных тогда работ составила около 60 миллионов гривен», — говорится в сообщении Службы.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей).