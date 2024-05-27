Древесина для фортификаций: ХАЦ отследил связь фирм и нашел российский след

В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» исследовали связь между фирмами, с которыми департамент ЖКХ и ТЭК ХОВА заключил прямые договоры на поставку в 2023-2024 годах древесины для строительства фортификаций в регионе. В общем четырем частникам должны заплатить 343 миллиона гривен, пишут аналитики и утверждают: все они тесно связаны между собой.

По данным ХАЦ, ООО «Герц індустрія», ООО «Сатисбуд», ООО «АТТ-БУД» и ООО «Деревообробне підприємство Восход» появились на рынке в конце 2023 года, и до этого ни одна из этих фирм не занималась древесиной. Более того, до сих пор указанные предприятия имеют заказы на лесопродукцию только от ХОВА и, очевидно, контролируются одними людьми, продолжают аналитики.

Далее приводим текст расследования ОО:

Сейчас владельцем и руководителем ООО «Деревообробне підприємство Восход» является Сергей Эдуардович Маркарян. Ранее он был владельцем и руководителем фирмы ООО «ТК М’ясна традиція» (производство мясных продуктов). Господин Маркарян несколько раз даже приходил на официальные мероприятия ХОВА, когда произошел скандал со строительством фортификаций на Харьковщине. Теперь владельцем и руководителем ООО «ТК М’ясна традиція» является Вячеслав Ковалев, который также является руководителем ООО «Герц індустрія» (другого фаворита-поставщика древесины для ХОВА).

Ранее руководителем ООО «Герц індустрія» был Дмитрий Кнорозов, который сейчас является руководителем ООО «Сатисбуд» (третьего из четырех фаворитов ХОВА в сфере поставок древесины).

Руководителем ООО «АТТ-БУД» (четвертый фаворит-поставщик древесины для ХОВА) является Максим Ожеледа. Ранее он был главой и владельцем ООО “Прімтек”, ООО “ТД Омо Юкрейн”, ООО “Мобайл Юкрейн”, ООО “Лакторд”, ОО “ТД Оператор ЮА” и фермерского хозяйства «Агростеп Плюс». Также ранее руководителем и владельцем этих фирм был и Сергей Маркарян (владелец и руководитель ООО «Деревообробне підприємство Восход»). А сейчас руководителем и владельцем всех этих фирм является все тот же Вячеслав Ковалев (действующий руководитель ООО «Герц індустрія»).

Ну и чтобы еще больше запутаться в связях этих предпринимателей, добавим немного их коммерческого «круговорота»: Ковалев заменил Ожеледу в ООО «Каруана ЛТД», а Ожеледа менял Маркаряна в ООО «ДЖСМ ЮА» и, наконец, Ковалев заменил Маркаряна в ООО «Автостатус ЮА» (эти фирмы не имеют отношения к поставкам древесины ХОВА).

Таким образом можно констатировать: договоры на поставку древесины на 343 миллиона гривен фактически отошли в одни руки (связанным Маркаряну, Ковалеву, Кнорозову и Ожеледе).

Все эти компании, кроме дел о древесине, связывает еще одно открытое уголовное производство. Оно и стало для нас «толчком» в поиске общих связей. Как это ни странно, фаворитов ХОВА подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве (ч. 3 ст. 212 УКУ) по факту того, что неустановленная группа лиц, используя реквизиты подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности ООО «Герц індустрія», ООО «ТК М’ясна традиція», ООО «Вабкор» в 2023-2024 годах, путем сокрытия объекта налогообложения (полученных средств за выполненные работы по заказу департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА), умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Работники БЭБ в течение 17-21 мая проводили осмотр фортификационного сооружения — взводного опорного пункта на Харьковщине (какого именно, в материалах дела не сообщается) и изъяли номерные бирки, которыми маркирована древесина. Суд удовлетворил ходатайство детектива БЭБ об аресте этих номерных бирок, о чем стало известно из постановления Киевского райсуда Полтавы.

Еще интереснее становится, когда узнаешь, что владелицей и руководительницей третьей фирмы, ООО «Вабкор», которая фигурирует в постановлении вместе с известными нам ООО «Герц індустрія» и ООО «ТК М’ясна традиція», является Кристина Александровна Воробьева. Это дочь бывшего вице-мэра Харькова Александра Попова (владелец бизнес-группы «Сафари»).

Кристина Воробьева также является руководительницей и владелицей обслуживающего кооператива “Житлово-будівельний кооператив “Сафарі”, ООО “Сафарі Тур”, ООО “Сафарі Тур Сервіс”. Воробьева несколько лет назад фигурировала в расследовании о сговоре на публичных закупках харьковского коммунального предприятия «Спорт для всех», которое подчинялось как раз ее отцу.

Возвращаясь к постановлению суда по «экономическому» делу, БЭБ установило, что древесина, поступившая по договору между департаментом ЖКХ ХОВА и ТЭК и ООО «Герц індустрія», использовалась при строительстве фортификационных сооружений, заключенных с рядом фирм, в частности с ООО «Проектний альянс».

«Проведенным осмотром объектов установлено некачественное их выполнение, в связи с имеющимися повреждениями их составляющих (засыпанные траншеи, подвальные конструкции, наличие трещин и отверстий и т.д.). Территориальной громадой на баланс сооружения приняты не были в связи с некачественным и неполным выполнением работ, а также несоответствием технической документации», — говорится в постановлении суда.

Департамент ЖКХ и ТЭК ХОВА заключил с ООО «Проектний альянс» 81 договор на строительство в сфере территориальной обороны на общую сумму 687,4 миллиона гривен. Владельцы компании — бывший чиновник ХОГА и депутат горсовета Андрей Колос и Александр Сорочинский. Еще в начале 2023 года, когда компания начала активно получать подряды ХОВА, среди учредителей был Игорь Рожков. Человек с таким именем в российских реестрах значится гражданином РФ и учредителем нескольких российских фирм. Семья Рожкова, в которую входит и Никита Рожков — депутат Харьковского райсовета, избранный от запрещенной ныне «ОП-ЗЖ», активно вела бизнес в РФ. Собственно, именно после того, как информация о возможном «российском следе» Рожковых стала публичной, перечень владельцев ООО «Проектний альянс» изменился.

Напомним, вопрос выбора поставщиков древесины для строительства фортификаций на Харьковщине ранее стал предметом колонки на сайте «Украинская правда». Глава Антикоррупционного центра «Межа» Мартина Богуславец заявила, что департамент ЖКХ ХОВА без конкурсов заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами, имеющими признаки фиктивности: ФЛП Чаус И.О., ООО «Герц індустрія», ООО «Сатисбуд», ООО «АТТ-БУД» и ООО «Деревообробне підприємство Восход». При этом, по ее данным, «владельцы» этих предприятий имеют за плечами судебные дела или долги и «даже не знают, что зарабатывают миллионы».

Как комментировал замначальника ХОВА Євгений Иванов, госпредприятия не имели возможности обеспечить погрузку, перевозку и разгрузку лесоматериалов, зато о такой готовности заявили фирмы, «биография» которых не вызывала вопросов. Начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял, что тендерные процедуры не проводили, потому что боялись не успеть передать древесину в установленные сроки.

Следователи облуправления СБУ расследуют уголовное производство о возможной растрате при закупке древесины для строительства фортификационных сооружений в Харьковской области и тем самым препятствовании деятельности ВСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 УКУ).