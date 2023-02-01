135 розбитих обстрілами будинків відновили в Харкові у 2022 році – Терехов
135 будинків, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів, відновили у Харкові протягом 2022 року, повідомив в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.
За його словами, загалом ворог пошкодив у місті близько 4,5 тисячі будинків. Темпи відновлення нарощуються, і у 2023 році у цьому напрямку планують зробити дуже багато, наголосив мер.
“Залучили підрядників, наші будівельні компанії, які працюють разом з нами, з нашими комунальними службами над відновленням Харкова”, – сказав Терехов.
Він повідомив, що гроші на відбудову домів виділяються з державного та міського бюджетів, також допомагають міжнародні організації.
“Що стосується оперативності, то в нас є резервний фонд у місті, і ми звідти виділяємо кошти. Але коштів не вистачає, тому ми залучаємо всі можливості, в тому числі й міжнародні фінансові установи для допомоги нам, для допомоги містянам, міському бюджету”, — розповів міський голова.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 20:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "135 будинків, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів, відновили у Харкові протягом 2022 року, повідомив в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.".