135 розбитих обстрілами будинків відновили в Харкові у 2022 році – Терехов

135 будинків, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів, відновили у Харкові протягом 2022 року, повідомив в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.

За його словами, загалом ворог пошкодив у місті близько 4,5 тисячі будинків. Темпи відновлення нарощуються, і у 2023 році у цьому напрямку планують зробити дуже багато, наголосив мер.

“Залучили підрядників, наші будівельні компанії, які працюють разом з нами, з нашими комунальними службами над відновленням Харкова”, – сказав Терехов.

Він повідомив, що гроші на відбудову домів виділяються з державного та міського бюджетів, також допомагають міжнародні організації.

“Що стосується оперативності, то в нас є резервний фонд у місті, і ми звідти виділяємо кошти. Але коштів не вистачає, тому ми залучаємо всі можливості, в тому числі й міжнародні фінансові установи для допомоги нам, для допомоги містянам, міському бюджету”, — розповів міський голова.