У мерії повідомили, на яких вулицях у Харкові ремонтують будинки
У Харкові продовжують ремонт покрівель, дверей та заміну вікон у будинках, які постраждали від російських обстрілів.
За даними пресслужби Харківської міськради, будівельники міського КП “Харківжитлобуд” у січні закрили 164 вікна та відремонтували 143 двері в під’їздах.
“Також відремонтували дахи на восьми будинках, встановили вісім металевих переходів для безпечного пересування пішоходів у зимовий період, відремонтували потерпілі від обстрілів стіни, перекриття та під’їзди в одному з будинків”, – відзвітували в міськраді.
Наразі, за інформацією мерії, двері, вікна та покрівлі ремонтують у будинках на наступних вулицях: Миру, Біблика, Спартака, Фесенківській, Плеханівській, Адигейській та проспекті Героїв Сталінграда.
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Стіни, перекриття та під’їзди, що постраждали від обстрілів, відновлюють на вулицях: Миру, Біблика, Таджицькій, Великій Кільцевій та Ковтуна.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 11:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують ремонт покрівель, дверей та заміну вікон у будинках, які постраждали від російських обстрілів".