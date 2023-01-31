У мерії повідомили, на яких вулицях у Харкові ремонтують будинки

У Харкові продовжують ремонт покрівель, дверей та заміну вікон у будинках, які постраждали від російських обстрілів.

За даними пресслужби Харківської міськради, будівельники міського КП “Харківжитлобуд” у січні закрили 164 вікна та відремонтували 143 двері в під’їздах.

“Також відремонтували дахи на восьми будинках, встановили вісім металевих переходів для безпечного пересування пішоходів у зимовий період, відремонтували потерпілі від обстрілів стіни, перекриття та під’їзди в одному з будинків”, – відзвітували в міськраді.

Наразі, за інформацією мерії, двері, вікна та покрівлі ремонтують у будинках на наступних вулицях: Миру, Біблика, Спартака, Фесенківській, Плеханівській, Адигейській та проспекті Героїв Сталінграда.

Стіни, перекриття та під’їзди, що постраждали від обстрілів, відновлюють на вулицях: Миру, Біблика, Таджицькій, Великій Кільцевій та Ковтуна.