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У мерії повідомили, на яких вулицях у Харкові ремонтують будинки

Суспільство 11:40   31.01.2023
Оксана Горун
У мерії повідомили, на яких вулицях у Харкові ремонтують будинки

У Харкові продовжують ремонт покрівель, дверей та заміну вікон у будинках, які постраждали від російських обстрілів.

За даними пресслужби Харківської міськради, будівельники міського КП “Харківжитлобуд” у січні закрили 164 вікна та відремонтували 143 двері в під’їздах.

Ремонт будинків у Харкові після обстрілу 4

“Також відремонтували дахи на восьми будинках, встановили вісім металевих переходів для безпечного пересування пішоходів у зимовий період, відремонтували потерпілі від обстрілів стіни, перекриття та під’їзди в одному з будинків”, – відзвітували в міськраді.

Ремонт будинків у Харкові після обстрілу 3

Наразі, за інформацією мерії, двері, вікна та покрівлі ремонтують у будинках на наступних вулицях: Миру, Біблика, Спартака, Фесенківській, Плеханівській, Адигейській та проспекті Героїв Сталінграда.

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Ремонт будинків у Харкові після обстрілу

Стіни, перекриття та під’їзди, що постраждали від обстрілів, відновлюють на вулицях: Миру, Біблика, Таджицькій, Великій Кільцевій та Ковтуна.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують ремонт покрівель, дверей та заміну вікон у будинках, які постраждали від російських обстрілів".