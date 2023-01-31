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В мэрии сообщили, на каких улицах в Харькове ремонтируют дома

Общество 11:40   31.01.2023
Оксана Горун
В мэрии сообщили, на каких улицах в Харькове ремонтируют дома Фото: Харьковский горсовет

В Харькове продолжают ремонт кровель, дверей и замену окон в домах, которые пострадали от российских обстрелов.

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, строители городского КП «Харьковжилстрой» в январе закрыли 164 окна, отремонтировали 143 двери в подъездах.

Ремонт домов в Харькове после обстрелов 4

«Также отремонтировали крыши на восьми домах, установили восемь металлических переходов для безопасного передвижения пешеходов в зимний период, отремонтировали пострадавшие от обстрелов стены, перекрытия и подъезды в одном из домов», — отчитались в горсовете.

Ремонт домов в Харькове после обстрелов 3

В данный момент, по информации мэрии, двери, окна и кровли ремонтируют в домах на следующих улицах: Мира, Библика, Спартака, Фесенковской, Плехановской, Адыгейской и проспекте Героев Сталинграда.

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Ремонт домов в Харькове после обстрелов

Стены, перекрытия и подъезды, пострадавшие от обстрелов, восстанавливают на улицах: Мира, Библика, Таджикской, Большой Кольцевой и Ковтуна.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают ремонт кровель, дверей и замену окон в домах, которые пострадали от российских обстрелов".