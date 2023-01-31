В мэрии сообщили, на каких улицах в Харькове ремонтируют дома

В Харькове продолжают ремонт кровель, дверей и замену окон в домах, которые пострадали от российских обстрелов.

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, строители городского КП «Харьковжилстрой» в январе закрыли 164 окна, отремонтировали 143 двери в подъездах.

«Также отремонтировали крыши на восьми домах, установили восемь металлических переходов для безопасного передвижения пешеходов в зимний период, отремонтировали пострадавшие от обстрелов стены, перекрытия и подъезды в одном из домов», — отчитались в горсовете.

В данный момент, по информации мэрии, двери, окна и кровли ремонтируют в домах на следующих улицах: Мира, Библика, Спартака, Фесенковской, Плехановской, Адыгейской и проспекте Героев Сталинграда.

Стены, перекрытия и подъезды, пострадавшие от обстрелов, восстанавливают на улицах: Мира, Библика, Таджикской, Большой Кольцевой и Ковтуна.