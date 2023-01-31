В мэрии сообщили, на каких улицах в Харькове ремонтируют дома
В Харькове продолжают ремонт кровель, дверей и замену окон в домах, которые пострадали от российских обстрелов.
По данным пресс-службы Харьковского горсовета, строители городского КП «Харьковжилстрой» в январе закрыли 164 окна, отремонтировали 143 двери в подъездах.
«Также отремонтировали крыши на восьми домах, установили восемь металлических переходов для безопасного передвижения пешеходов в зимний период, отремонтировали пострадавшие от обстрелов стены, перекрытия и подъезды в одном из домов», — отчитались в горсовете.
В данный момент, по информации мэрии, двери, окна и кровли ремонтируют в домах на следующих улицах: Мира, Библика, Спартака, Фесенковской, Плехановской, Адыгейской и проспекте Героев Сталинграда.
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Стены, перекрытия и подъезды, пострадавшие от обстрелов, восстанавливают на улицах: Мира, Библика, Таджикской, Большой Кольцевой и Ковтуна.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают ремонт кровель, дверей и замену окон в домах, которые пострадали от российских обстрелов".