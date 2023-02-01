135 разбитых обстрелами домов восстановили в Харькове в 2022 году — Терехов
135 домов, которые подверглись разрушениям в результате вражеских обстрелов, восстановили в Харькове в течение 2022 года, сообщил в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов.
По его словам, всего враг повредил в городе около 4,5 тысяч домов. Темпы восстановления наращиваются, и в 2023 году в этом направлении планируют сделать очень много, подчеркнул мэр.
«Привлекли подрядчиков, наши строительные компании, которые работают вместе с нами, с нашими коммунальными службами над восстановлением Харькова», — сказал Терехов.
Он сообщил, что деньги на отстройку домов выделяются из государственного и городского бюджетов, также помогают международные организации.
«Что касается оперативности, то у нас есть резервный фонд в городе, и мы оттуда выделяем средства. Но средств не хватает, поэтому мы привлекаем все возможности, в том числе и международные финансовые учреждения для помощи нам, для помощи горожанам, городскому бюджету», — отметил городской голова.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 20:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "135 домов, которые подверглись разрушениям в результате вражеских обстрелов, восстановили в Харькове в течение 2022 года, сообщил в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов.".