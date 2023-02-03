Харьков будет отстраивать не только «Жилстрой-1», он не монополист — Терехов
Восстановлением Харькова, который подвергся разрушениям в результате российской агрессии, будут заниматься различные строительные компании — как городские, так и международные, заявил мэр Игорь Терехов на пресс-встрече по предложениям о внесении изменений в генплан города.
«Я часто слышу, что «Жилстрой-1» — это единственная строительная компания, которая восстанавливает жилье. В настоящее время строительная компания «Жилстрой-1″, которая существует в Харькове, не является монополистом на этом рынке», — отметил Терехов.
Он напомнил, что в 2022 году в городе было отстроено 135 многоэтажек, 66 из которых были полностью разрушены.
«Строительная компания «Жилстрой-1» была генеральным подрядчиком. Но в рамках этого восстановления были и «Жилстрой-2″, и другие строительные компании», — сказал мэр.
Терехов отметил, что в восстановлении Харькова заинтересованы различные строительные компании, в том числе международные, которые хотят инвестировать в город.
«Поэтому восстановление города Харькова будет делаться многими строительными компаниями, в том числе международными, но с подземными паркингами, с выполнением всех вновь созданных стандартов, которые есть сейчас, и о которых я говорил и лорд Фостер», — подытожил городской голова.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 19:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановлением Харькова, который подвергся разрушениям в результате российской агрессии, будут заниматься различные строительные компании — как городские, так и международные, заявил мэр Игорь Терехов на пресс-встрече по предложениям о внесении изменений в генплан города.".